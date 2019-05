"¿Pero qué me estás diciendo?": Susanna Griso, indignada por lo que ha dicho 'el negro de Vox' en 'Espejo Público'

“Bueno, pero a mí no me gusta que se descalifique a nadie”, ha insistido la presentadora.

“Bueno, pues en este plató en el que estáis se critica todos los días a Vox, se insulta todos los días a los dirigentes de Vox”, ha afirmado el simpatizante ultraderechista.

“No se insulta a nadie, eso no es verdad, Bertrand. No lo acepto, no lo acepto”, ha contestado Griso. “Aquí habrá críticas, pero no insultamos”, ha agregado.

“Hay muchos periodistas alrededor suya (sic) que llaman de todo a los de Vox, ¿o es que nosotros no podemos usar adjetivos descalificativos como hacen con nuestros dirigentes todos los días?”, se ha preguntado Ndongo.