Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid, ha provocado la risa de Susanna Griso durante una entrevista en Espejo Público al relatar lo que dice que su partido hizo en La Rioja en las pasadas elecciones.

Según la dirigente del partido de Santiago Abascal, las normas en la Comunidad de Madrid “parten de la autodeterminación de género”. “Yo ahora mismo podría decir que soy un hombre y nadie puede cuestionar que yo soy hombre ni pedirme un papel ni pedirme documentación. Un maltratador podría declararse mujer y automáticamente está fuera...”, ha proseguido Monasterio antes de que la presentadora la interrumpiese.

“Pero eso es un proceso que no es automático y usted lo sabe. Ahorra mismo no es automático”, ha intervenido Griso.

Pero la política ha seguido con su discurso: “No, no, ahora mismo con las leyes que hay vigentes en la Comunidad de Madrid es automático. La autodeterminación de género depende de la voluntad de la persona y ningún funcionario puede exigir ninguna documentación porque automáticamente puede ser sancionado administrativamente”.

En ese momento, Susanna Griso, visiblemente perpleja, ha acertado a preguntar: ”¿Y conoce usted muchos casos como los que está ahora comentando?”. “Le voy a contar ahora mismo un ejemplo. En La Rioja”, ha replicado Monasterio.

Y la periodista se ha dado cuenta de una contradicción y así se lo ha hecho ver: “Hablábamos de Madrid...”

“Bueno, pero en Madrid podría pasar también y en Madrid nos lo planteamos. Nos faltaba para hacer la lista cremallera de hombre-mujer, hombre-mujer, mujeres. Podríamos haber declarado a una serie de hombre mujeres, que se hubieran declarado mujeres. Se hizo en La Rioja”, ha afirmado Monasterio.

En ese momento Susanna Griso no ha podido aguantarse y ha comenzado a reírse sin disimulo. “Señora Monasterio de verdad, permítame que me ría. Porque es que... ¿Pero eso quién lo quería hacer? ¿Alguien de Vox en La Rioja me está diciendo?”, ha querido profundizar.

“Y el funcionario no pudo decir que no. Se presentó a una lista. Ya está”, ha aseverado la dirigente de Vox, que ha obtenido la réplica inmediata de la periodista: “Pues es para plantearse a quién llevan ustedes en las listas”.

Además, Monasterio se ha quejado del “adoctrinamiento de los niños en determinados temas de género” porque en “la escuela no se puede adoctrinar en nada, ni en género ni en otras cosas”. Y, ahí, Griso también ha sido clara: “Hablar de igualdad no tiene por qué ser adoctrinar”.