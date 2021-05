El cambio de look de Pablo Iglesias ocupa páginas de periódico y espacio de televisión, pese a quien pese. Por eso, la periodista Susanna Griso ha entrevistado este jueves en Espejo Público a la dirigente de Más Madrid Mónica García y le ha preguntado también por el asunto.

Además, la presentadora ha ido un poco más allá al asegurar que García es en parte responsable de que Iglesias se haya cortado la coleta, lo que ha provocado la cara de absoluta sorpresa de la entrevistada.

″¿Qué opina usted sobre el cambio de imagen de Pablo Iglesias, si quiere opinar? Lo digo porque hay quien ve ahí una declaración de intenciones y de alguna manera es un cambio ya radical en su vida, ha dejado la política y empieza una vida profesional”, ha empezado diciendo Griso.

Justo después, la periodista ha apuntado: “Usted tiene parte de culpa. Ya sé que no le gusta que hablemos de culpa, pero parte de responsabilidad. Lo digo porque, en el momento en que no quiso ir de la mano, que dijo: ‘no, no, ni tutelas ni tu tías’, pues ahí se quedó Unidas Podemos como última opción en la Asamblea madrileña y dejó la política Pablo Iglesias”.

La respuesta de García no ha podido ser más clara ni mas rotunda: “Me parece fenomenal, me parece un gesto simbólico. La verdad es que solo le deseo al señor Iglesias que pueda tener una vida tranquila”.

“Me parece un poquito exagerado que estemos hablando tanto tiempo sobre si alguien se ha cortado la coleta o no. Igual que cuando se habla de cómo vestimos las mujeres o cómo somos las mujeres, tampoco me gusta que hablemos de la estética de alguien, que es muy personal”, ha proseguido García antes de admitir que es “un gesto simbólico”.