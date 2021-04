Susanna Griso, primer 'trending topic' por sus palabras sobre el polémico cartel de Vox

La periodista Susanna Griso se ha convertido este miércoles en el primer trending topic de España por cómo ha mostrado su rechazo al polémico cartel de Vox sobre menores migrantes.

″¿De verdad por 218 jóvenes se está montando Vox toda la campaña electoral y además manejando unas cifras que no son reales? Porque da la sensación de que los MENAS cobran cada mes 4.700 euros, cuando es lo que percibiría alguna entidad, no los jóvenes, para gestionar a estos menores no acompañados”, ha comenzado diciendo la presentadora en Espejo Público.

Griso ha subrayado que esa es la misma cantidad que se destinaría a los jóvenes españoles tampoco acompañados. Además, ha rechazado el término MENAS que utiliza Vox y ha optado por llamarlos niños. “Es que son niños, tienen menos de 18 años”, ha recordado.

Pero las palabras que han convertido en tendencia a la presentadora han llegado justo después: “Yo el otro día puse el ejemplo de una UCI, en la sanidad pública, un día de UCI nos cuesta entre 4.000 y 5.000 euros por día. Oye, por esta regla de tres, bueno pues como esta persona tiene 90 años e igual la perspectiva vital es muy corta, bueno pues... ¿Por qué no lo dicen?”.

“Venga, retiremos las UCI a determinadas personas. Planteemos ese debate. Porque entre esto...”, ha continuado comparando Griso.

Mientras tanto, el Gobierno ha denunciado ante la Fiscalía el cartel electoral de Vox al considerar que despliega una “criminalización absoluta de los niños y niñas que migran solos” y supone un ataque racista contra este colectivo vulnerable que puede ser constitutivo de un delito de odio.

Las ministras de Igualdad y de Derechos Sociales y Agenda 2030, Irene Montero e Ione Belarra, respectivamente, han anunciado este miércoles en rueda de prensa que el Ejecutivo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, que constituyen “un ataque directo” a la democracia.

“El odio, la xenofobia, la intolerancia y el racismo no tienen cabida. Es obligación del Estado proteger la dignidad y garantizar los derechos humanos de todas las personas en nuestro país. Ante el discurso racista y xenófobo tenemos la obligación de actuar. (...) Aquí tienen a un Gobierno dispuesto a defender hasta el final todos los derechos”, ha aseverado Montero.

Unos minutos después de esta comparecencia, el PSOE ha presentado una denuncia contra Vox ante los tribunales al considerar que está incurriendo en delitos de odio y discriminación por el origen, así como contra la ley electoral, con su campaña ‘Protege Madrid’, en la que señalan a los menores extranjeros no acompañados a través de los polémicos carteles electorales pero también desde su página web, sus redes sociales y sus declaraciones públicas contra este colectivo.