Susanna Griso relata en 'Espejo Público' cómo le ha afectado personalmente la nevada

Este lunes, los principales rostros del programa de Antena 3 han relatado cómo ha sido su aventura hasta llegar a la redacción. Solo Nacho Abad no ha podido llegar a la redacción, ya que no ha podido salir coger su coche y acceder a la N-1.

Diego Revuelta y Lorena García, que en un primer momento ya compartieron hotel, han sido rescatados por un equipo de producción en 4x4, mientras que Gonzalo Bans ha acudido en transporte público.

Sin embargo, la más afectada ha sido Susanna Griso, que también ha tenido que ser recogida por un equipo de producción en un todoterreno.

La periodista ha contado que encima ha sufrido un incidente en su coche: “Yo he limpiado mi coche y solo he dejado el techo cubierto con nieve. Me ha caído una rama encima, pero creo que por suerte va a ser un arañazo”.

“Yo desde mi casa tampoco he podido acceder a la carretera y si no llega a ser porque me vienen a recoger en un 4x4 no estaría yo trabajando”, ha descrito la presentadora.