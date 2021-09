Susanna Griso se pronuncia sobre el montaje que se ha convertido en 'trending topic'

Ahora la propia periodista ha reaccionado en Espejo Público a la imagen y se lo ha tomado con humor.

“Evidentemente me ha llegado. Los ‘memes’ una vez que empiezan a correr no hay quien los pare. Me lo habéis puesto en el grupo, me lo han enviado los amigos. Este es uno, pero es que hay varios más”, ha asegurado.

“Hay uno del grito de Munch que también estoy yo. Me han puesto en alguna película, Bajo el volcán”, ha dicho antes de admitir que un compañero ha doblado con su voz una parte de la película.

“Espero que ese no corra”, ha deseado.