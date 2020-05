Susanna Griso se queda así tras el diagnóstico de un doctor en directo: "No he dicho ninguna cosa que sea negativa"

Susanna Griso y el equipo de Espejo Público (Antena 3) vivieron este jueves un momento distendido en el plató.

Todo comenzó cuando estaban comentando la noticia de que un alcalde de un municipio de Perú se había hecho el muerto en un ataúd para evitar ser multado por saltarse el confinamiento. En ese momento, Gonzalo Bans entró al plató pasando por delante de la cámara, algo que molestó a Griso.

″¿Te has quedado a gusto, verdad?”, le preguntó la presentadora dando lugar a continuas bromas del resto de colaboradores sobre la relación de ambos. De hecho, Griso le comentó en tono humorístico al doctor José Carlos Fuertes Rocañin, que suele participar en el programa y que se encontraba en directo, que podía llegar al divorcio entre ellos tras tantas horas de convivencia.

“Lo que nos pasa a los dos es que somos muy puntillosos. Yo, que ya lo soy, me he encontrado con alguien que es la horma de mi zapato porque si yo digo una cosa, él dice que no, que hay una cláusula que pone esto otro...”, confesó la presentadora entre risas.

El doctor Fuertes quiso explicar el carácter de ambos: “Sois excesivamente perfeccionistas y puntillosos, incluso yo diría que un poquito rígidos, muy estrictos, y os gusta que todo discurra por el camino de la pseudoperfección”.