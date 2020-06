Susanna Griso se queda con esta cara tras la loca proposición de Omar Montes en 'Espejo Público'

El cantante y ganador de Supervivientes en 2019, Omar Montes, volvió a dar un salto a la cadena rival de Telecinco y fue entrevistado este martes en Espejo Público por Susanna Griso.

Montes, que publicará el próximo viernes su nueva canción, Tinder, entró al programa desde una terraza, ya que está todo el día comiendo aceitunas, tal y como él mismo contó.

El artista volvió a piropear a Griso, como ya hizo en una entrevista en la que le comentó que era “muy guapa”.

“Yo te idolatro. Pasaría el confinamiento contigo gustosamente, de hecho, no te lo quería decir por vergüenza, pero si vuelve a haber otro pues oye, me gustaría si no tenemos otra cosa mejor que hacer”, le aseguró esta vez Montes, dejando a la presentadora boquiabierta y provocando las carcajadas de los presentes en el plató.

La presentadora le respondió afirmando que, tras haber hablado con médicos, estos le habían dicho que confiaban que no hubiera confinamiento en octubre por mucho que haya rebrote. “En tu casa donde caben cinco caben seis”, le comentó un compañero a Griso.