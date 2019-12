Susanna Griso, sorprendida por el acto al que acudió la ex de Rivera tras el embarazo de Malú: "Tiene bemoles"

Este miércoles saltaba la noticia. Después de numerosos rumores Albert Rivera y Malú han publicado en Instagram que van a ser padres.

“Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida”, ha escrito en Instagram el expolítico de Ciudadanos adjuntando una foto de un chupete.

Este jueves, en la mesa de actualidad de Espejo Público, Susanna Griso ha hablado de una tercera persona relacionada con la pareja: Beatriz Tajuelo, ex de Rivera.

Beatriz Tajuelo, acudió a los premios —ironías de la vida— El Chupete, del Festival Internacional de Comunicación Infantil. Preguntada por el embarazo, Tajuela se ha limitado a comentar que “siempre es bonito que vengan niños al mundo”.

Lo curioso, más que las palabras de Tajuelo, es el lugar en el que estaba. Algo que Susanna Griso no ha podido evitar comentar: “No me acabo de creer que la pobre ex de Rivera esté en los premios chupete el día que sacan en las redes sociales el chupete, Rivera y Malú”.

Los colaboradores del espacio televisivo han alabado la cautela de Tajuelo a la hora de hablar de Rivera, pero Griso seguía pensando en el acto: “No, no, pero que se llame chupete tiene bemoles...”.