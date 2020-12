Susanna Griso, tras el lío que se ha armado en 'Espejo Público': "No me había pasado jamás"

Susanna Griso ha vivido en la mañana del martes un momento de esos que gustan mucho en los programas de zapping y poco en uno propio.

La presentadora de Espejo Público, el matinal de actualidad de Antena 3, ha tenido diversos fallos técnicos durante su entrevista al economista José María Gay de Liébana.

“El sonido se va un poco”, ha empezado diciendo el experto. ”¿Se va el sonido un poco? Pues cambio el micrófono”, ha respondido Susanna Griso que ha cogido uno de mano.

“Pero por favor, ¿tampoco se me oye?”, ha espetado Griso con el aparato en la mano. “Susanna, on”, ha bromeado Gay de Liébana ante los problemas que estaba teniendo la presentadora.

Segundos después ha insistido: “Profesor perdóneme, ¿qué tal ahora? Un, dos, tres...”. Pero nada, no había manera. ”Uno, dos, tres, no del todo bien, ha respondido de nuevo el economista”.

Mientras, en plató se podía ver a un operario del programa intentando solucionar el problema que ya se estaba alargando demasiado. “No se preocupe que yo estoy aquí al pie del cañón y, por tanto, vamos aquí toreando”, ha dicho el experto en medio del jaleo de los micros.

Pero el follón ha ido a mayores y Susanna Griso ha tenido que abandonar el plató y ha sido Lorena García la que ha tenido que ponerse al mando del programa mientras la presentadora arreglaba sus problemas con el micro.

“Esto no me había pasado jamás”, ha dicho la periodista ya de nuevo en plató. “Lo de hoy es que... hay un momento que nos hemos quedado con micro prácticamente todos. Aquí me dicen que puede ser un hackeo”, ha llegado a decir la presentadora.

Poco después, desde el propio espacio televisivo han compartido el momento y se lo han tomado con humor. Cosas del directo...