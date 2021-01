Susanna Griso, tras las declaraciones más sonadas: "No te enteras, eres una irresponsable"

Son, lamentablemente, unas de las declaraciones más sonadas del día. La ‘influencer’ Marina Years, que tiene más de un millón y medio de seguidores en Instagram, se está llevando durísimas críticas después de deslizar que, en su opinión, el coronavirus no existe.

“Que sí, que hay una pandemia mundial y todo lo que tú quieras, pero ¿qué te influye a ti que no me la ponga yo?. Me influye a mí, me contagio yo, es mi puto problema, ¿vale?”, ha comenzado diciendo en un vídeo en la red social.

La joven, de 21 años, ha argumentando que ella no tiene personas mayores en casa, que a su madre “le da igual, de hecho no cree en el coronavirus”. “Y yo... me pillas como que ay, ay”, ha dejado caer.