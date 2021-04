Susi Caramelo sorprende al revelar el nombre del futbolista que intentó ligar con ella, y al que rechazó

Cuando las luces de la discoteca se empezaban a encender, y sin encontrar al chico con el que había ido, volvió a cruzarse con el futbolista. Esta vez, ha explicado, Messi comenzó a hacerle “caritas” y a sonreírle: “Y digo qué mono, el único que me hace caso”. ”¿Qué haces ahora?”, le preguntó el futbolista, a lo que respondió que esperar fuera al chico con el que había ido.

De repente, “una marabunta de gente lo acorraló” gritando su nombre. Ante lo que estaba ocurriendo la cómica se lanzó a preguntar quién era. “Es Lionel Messi, el mejor futbolista del mundo”, le respondieron. “No me jodas, que le acabo de decir que estoy con otro”, exclamó.

Pero la historia no acaba ahí. Al salir de la discoteca el jugador del Barcelona se le volvió a acercar e insistió en que fuera a una fiesta que iba a hacer en su casa. “Y me hubiera ido, pero dije que no porque era tan pobre que como me fuera a casa de ese tío no me echaban de allí ni con tarjeta roja y además no podía pagar el parking”, ha bromeado Caramelo. Desde entonces, “sé quien es hasta Tamudo”, ha concluido la anécdota.