Suspenden la pena de prisión de Juana Rivas al no delinquir en tres años

AFP Contributor via Getty Images

La Audiencia de Granada ha estimado el recurso interpuesto por Juana Rivas , la madre de Maracena (Granada) a la que el Gobierno concedió el indulto parcial tras ser condenada por la sustracción de sus dos hijos menores, y ha acordado suspender la pena de prisión impuesta por un plazo de tres años, condicionado a que participe en programas de parentalidad positiva, tal y como solicitaba la acusación particular.

El auto de la Sección Primera de la Audiencia de Granada, consultado por Europa Press, indica que para acordar esta suspensión se ha tenido en cuenta que tanto la acusación pública como la particular han estado conformes con la concesión del beneficio de la suspensión. Además, prosigue el auto, no existen responsabilidades civiles que pagar, “careciendo la apelante de otros antecedentes, y no apreciándose que la ejecución de la pena resulte necesaria para evitar la comisión por la penada de nuevos delitos”.