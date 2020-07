Taburete da una rotunda opinión sobre la acusación sexual a David Villa

David Villa tuvo que negar tajantemente este jueves las acusaciones de acoso sexual formuladas contra él por parte de una antigua trabajadora del New York City, club donde jugó el español.

“Durante los últimos días he sido consciente de algunas acusaciones indeterminadas y ambiguas que ha hecho sobre mí una usuaria de Twitter que trabajó como becaria en el New York City, club que abandoné en el mes de diciembre de 2018. Las acusaciones han trascendido en las redes y a los medios de comunicación. Quiero negar tajantemente las acusaciones hechas hacia mí a través de Twitter. Estas acusaciones son absolutamente falsas”, afirmó el jugador en un comunicado.

Villa añadió que no ha recibido ninguna información de este tema antes de la publicación en redes: “Ni por parte de esta persona ni del New York City FC. Entiendo, por lo que he leído en Twitter, que era una becaria y que dejó el Club al final de 2019, un año después de que yo me fuese. Nunca he escuchado nada de estas acusaciones desde el Club o desde ninguna otra fuente hasta que fueron posteadas el pasado fin de semana”.