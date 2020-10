Tacticismo en la Asamblea mientras Madrid sigue tomada por el coronavirus

Cuando Isabel Díaz Ayuso se pone en pie para hablar desde su escaño en la Asamblea de Madrid, pocos consejeros de su Gobierno levantan la vista del móvil para verla salvo Ángel Garrido, quizá porque fue el último que ocupó el asiento presidencial. Aunque, en realidad, casi ningún diputado lo hace, porque, al parecer, las pantallas persuaden más que la dialéctica.

El pleno de este jueves en la Cámara vallecana ha estado plagado de automatismos. Como si todo fuera un espectáculo que se engrasa cada jueves, más pendiente de la política nacional que de lo que ocurre dentro del triángulo central del mapa de España: la Comunidad de Madrid. España dentro de España.

“Sánchez”, “imposición”, “delegado del PSOE en Madrid”... Son algunas de las palabras que Díaz Ayuso, centrada en ser la oposición de Moncloa, ha dedicado a su oposición. Por momentos ha parecido que la presidenta regional se ha olvidado de que enfrente no tenía al presidente del Gobierno, sino al portavoz socialista, Ángel Gabilondo, quien ha provocado el aplauso hasta de Podemos tirando de ironía en su respuesta al portavoz del PP, Alfonso Serrano. El popular ha criticado que quienes toman medidas en Sanidad no sean médicos y que en la consejería regional, por el contrario, hay muchos. A Gabilondo no le ha quedado más remedio que disculparse por no serlo.