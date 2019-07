Talento de ida y vuelta

Le incorporamos tres atributos más a la marca Barcelona, además de los tipical spanish: sol, tapas, fiesta, siesta, playa, arte y cultura. Estos fueron: mobile (o tecnología móvil), innovación y emprendimiento. Tres años más tarde se recogieron los frutos con anuncios de grandes empresas que decidieron montar allí sus centros de tecnología de vanguardia, en cada caso con un foco específico, que si cabe enriquecerá más la ciudad, no solo económicamente sino por el talento que atrae. Hablamos de Amazon , Facebook , y otras tecnológicas así como líderes en su industria o sector.

Creamos comunidad a través de toda una serie de actividades para los ciudadanos en el Mobile World Centre, espacio compartido con Telefónica, en el que se mostraban ejemplos transformadores de la economía y la sociedad gracias al avance tecnológico. Pero muy en especial gracias al evento, 4YFN, (que quiere decir ‘dentro de cuatro años’: 4 Years From Now) que permitió visualizar a todos los agentes del ecosistema innovador y emprendedor, no solo locales sino nacionales, dándoles un papel protagonista en la semana en la que Barcelona es el centro (punto de reunión mejor que centro) de todos los operadores de telefonía, grandes fabricantes y numerosas empresas de servicios y contenidos tecnológicos, creando una comunidad de comunidades.

Recientemente he virado mi foco profesional, y en parte personal, hacia el desarrollo sostenible, tomando como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible detallados por Naciones Unidas, y he empezado a relacionarme con responsables de sostenibilidad de grandes empresas y con organizaciones sin ánimo de lucro que de alguna manera trabajan por y para esos objetivos.