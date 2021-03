La marquesa de Griñón, Tamara Falcó, habla sin ningún tipo de tapujos y deja clara su postura ideológica. La salida del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y candidatura a las elecciones del 4 de mayo en Madrid, ha sido el motivo por el que se ha pronunciado abiertamente durante la tertulia política en ‘El Hormiguero’

“Hay un mensaje muy claro a Pablo Iglesias: Podemos, en Madrid no te queremos”, sentenció la hija de Isabel Preysler, para sorpresa de sus compañeros, que no tardaron en responderle “Habrá gente que sí...”.

Lejos de quedarse callada, Falcó también intervino cuando se pasó a hablar del comentario de Carmelo Romero, diputado del PP que gritó: ”¡Vete al médico!” en el Congreso a Íñigo Errejón cuando hablaba sobre los problemas de salud mental.

“La vida es dura para todos, aunque mi familia tenga dinero, lo de la salud mental debería de ser una prioridad en la Seguridad Social”. “Yo he ido al psicólogo porque comía mucho y resultó que el duelo por la muerte de mi padrastro no lo había pasado, me enseñaron unos ejercicios para que no me doliera tanto y lo recomiendo a todo el mundo”, concluyó la marquesa desvelando uno de sus episodios más complicados en la vida.