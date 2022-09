Esta es la firma (y el precio) del anillo de compromiso de Tamara Falcó

Carlos Alvarez via Getty Images

Tamara Falcó dio la campanada este jueves al anunciar que se casaba con Íñigo Onieva . La pareja, que inició su relación en noviembre de 2020, se mostró muy feliz a raíz del anuncio y Falcó no tardó en dar los detalles tanto de su pedida como del enlace en su participación de este jueves en El Hormiguero (Antena 3).

En el programa de Pablo Motos contó que la pedida fue en su casa mientras cenaban, totalmente improvisada. “Estábamos cenando, yo estaba tomando mi sopa de ayuno, él me dijo que tenía dos regalos porque había sido nuestro aniversario, elegí uno y de repente hincó rodilla. No me lo esperaba”, contó la marquesa de Griñón, quien bromeó con que era el día que “llevaba las mallas puestas”. También adelantó que el enlace será el 17 de junio en la Finca El Rincón, que heredó de su padre Carlos Falcó, marqués de Griñón.