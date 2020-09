Tamara Falcó desvela el comentario (nada animoso) que le hacía Isabel Preysler cuando engordó 20 kilos

Tamara Falcó va a ser protagonista en los próximos meses. La televisiva aparecerá de forma regular en El Hormiguero, donde formará parte de una tertulia junto a Juan del Val y Nuria Roca.

Como aperitivo, Pablo Motos ha entrevistado este lunes a la propia Falcó, que como es costumbre ha dejado algunas perlas para la posteridad. Entre otras cosas, ha comentado su sonada portada de este verano en la revista Hola!en la que aparecía en bikini en una playa.

“Estás increíble, estás estupenda”, le ha dicho Pablo Motos, que ha continuado: “Yo quiero saber tus trucos. Algún truco bueno porque hace tres años tenías un problema de tiroides y entonces cogiste un poco de peso, pero ahora estás espectacular”.

Tamara Falcó admitió que en esa época llegó a engordar entre 15 y 20 kilos y ha desvelado el comentario que entonces le hacía su madre, Isabel Preysler: “Según mi madre, que cuando sonreía no se me veían los ojos. Decía: ¡Ay! ¡Sí! ¡Pobrecita! No se te ven los ojos”.

Falcó ha explicado que consiguió bajar de peso porque aquel era “un momento como de mucho estrés emocional” y luego logró “sobrellevarlo” y empezar otra vez con sus “dietitas”.

Por lo demás, la televisiva ha asegurado que Mario Vargas Llosa no envía WhatsApp y que, de hecho, se ha comprado recientemente un móvil que sólo utiliza para llamar a la propia Isabel Preysler.

Además, ha asegurado que en su casa hay todas las navidades una pirámide de Ferrero Rocher, como en el famoso anuncio, porque se lo envían todos los años.