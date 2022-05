Falcó participó, como cada jueves, en la mesa de actualidad en la que también estaban Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val. La mayoría de ellos condenaron que en Catar no se respeten los derechos humanos, entre otros asuntos.

Además, quiso añadir que “lo de los derechos humanos no se puede consentir, pero dentro de lo que cabe...” para después también comentar que “he de decir que hay muchos filipinos trabajando allí”.

Por su parte, Juan del Val quiso comentar que “no lo sabemos porque no hay periodistas. Pueden votar en unas elecciones donde no hay partidos políticos. Y claro, lo de la mujer dependiendo... la mujer, sin el consentimiento del marido, no puede hacer absolutamente nada”.