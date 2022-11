Del beso al "celosona": el reencuentro de Tamara Falcó y Jordi Cruz en 'MasterChef'

La entrega de este lunes de MasterChef Celebrity 7 fue para verla con palomitas, y no porque de ella salieran los semifinalistas, sino por el reencuentro entre Tamara Falcó y Jordi Cruz.

“Perdóname Jordi, que me pones muy nerviosa. ¿A ti también te pasaba?”, dejó caer Patricia Conde dirigiéndose a Tamara Falcó, quien solo pudo responder tapándose la cara y con un ”¡Madre mía!”. “Sí, me ponía muy nerviosa”, sentenció tras recomponerse.

Cuando Cruz trató de dar un consejo culinario a la presentadora y le preguntó ‘¿Te ves fuera?‘, Conde contraatacó con un ‘¿Nos vemos fuera, has dicho?’.

“Nooo, no ha dicho eso”, saltó Falcó. ”¿Te has puesto celosona?”, intervino el cocinero.

“No me he puesto celosona”, se defendió la marquesa, mientras Cruz y Conde insistían en que sí había sonado así.

No hay que olvidar que Jordi Cruz mantiene una relación con la brasileña Rebecca Lima. “Que conste que durante la grabación del programa él no tenía novia. Eso que conste. A la vista está que lo nuestro no ha continuado”, insistió en su día Tamara Falcó tras aquel beso que le plantó.