Tamara Falcó la lía con su opinión sobre las vacunas y la respuesta de Nuria Roca la deja así

La marquesa de Griñón Tamara Falcó ha vuelto a ser protagonista (para mal) por el comentario que hizo este jueves durante la tertulia de El Hormiguero.

Hace tan solo una semana, la colaboradora del programa de Antena 3 ya generó indignación al decir que no se pondría ni la vacuna Sputnik V ni la de AstraZeneca, ya que prefiere la de Pfizer.

“Me quiero vacunar con una estadounidense porque soy pro americana y estoy segura de que es la que mejor resultado dará”, se justificó.

Siete días más tarde, Falcó incidió en que ella no se vacunaría con AstraZeneca, ya que quiere poder elegir la de Pfizer: “No me quiero vacunar con ESA porque quiero que me aseguren que la vacuna que me van a poner es muy segura y, por ahora, Pzifer es la que está dando mejores resultados”.

“Prefiero que sigan llegando dosis y esperar un poquito más. Es también mi libertad”, añadió.

Nuria Roca, otra de las colaboradoras del espacio y que también se encontraba en la tertulia de actualidad, rápidamente corrigió a Falcó: “Con ese tipo de decisiones también ponemos en riesgo la vida de otras personas porque sino aprovechamos las vacunas que tenemos y no creamos una sociedad protegida vamos a acabar contagiando a gente que se va a poner muy mala y que se va a morir”.

La marquesa, que siguió anclada en su postura, preguntó qué pasaba si le tocaba ser “la persona que se muere de un trombo”. La contestación de Roca fue muy sonada y aplaudida en redes sociales.

″¿Y sales a la calle y te cae una maceta? Hay riesgos en la vida y en una situación tan complicada, podemos asumir un mínimo riesgo para que la gente pueda seguir funcionando”, le dijo.

Cristina Pardo, que se encontraba en el plató, comparó esta situación con los riesgos existentes en los medicamentos habituales: “Probablemente, si cogiéramos los prospectos de todos los que nos hemos tomado a lo largo de nuestra vida veríamos que hemos asumido riesgos”.

A la opinión de Pardo y Roca se sumó la del escritor Juan del Val, que defendió la importancia de recibir la dosis correspondiente “Yo a lo que le tengo miedo, miedo es al coronavirus. Hay que vacunarse, de esto solo nos sacan las vacunas”, aseguró.

En Twitter, varios espectadores destacaron el corte de Nuria Roca a Tamara Falcó y criticaron a la marquesa de Griñón.