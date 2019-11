Tamara Falcó, sobre la novia de Jordi Cruz: "Que conste..."

Tamara Falcó ganó este miércoles MasterChef Celebrity 4 en una gala que será largamente recordada por la presencia de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa y por el beso que le plantó al cocinero Jordi Cruz tras conocer su victoria.

Como era previsible, en todas las entrevistas posteriores Falcó ha sido preguntada por ese momento y por su relación con el chef quien, como se ha sabido recientemente, tiene novia.

En 20 minutos Falcó asegura que vivió la relación “como se ha visto en cámara”: “No llevábamos pinganillos [...] Se habían metido mucho con él por la famosa cobra y me vine arriba, hasta yo me sorprendo. No te digo mi madre, que casi le da un parraque. ‘¡Qué dices, chiquitina!’, me dijo”.

Sobre el beso, ha aclarado en varios medios que Cruz estaba soltero cuando se lo dio. “Que conste que durante la grabación del programa él no tenía novia. Eso que conste. A la vista está que lo nuestro no ha continuado”, ha señalado en La Vanguardia.

En ese periódico especifica que las grabaciones del programa comenzaron el 13 de mayo y la final se grabó el 31 de julio.

En esa entrevista le preguntan también si Cruz acudió al fiestón que montó en Villa Meona para ver la final, a lo que responde que no: “Reuní a unos amigos, a los finalistas y a Los Chunguitos, a los que se les había prometido venir… Jordi no vino, no sé si su novia no lo dejó venir, ja, ja… es broma”.

La relación entre Jordi Cruz y la arquitecta brasileña Rebecca Lima se confirmó a mediados de noviembre tras varias semanas de rumores cuando ésta subió una foto de ellos dos junto a un mensaje de amor: “Tú eres. Lo sé. Lo supe. Te reconocí. Eres. Desde hace muchas coincidencias. Eres. Desde antes de encontrarte. Lo sé, amor. Eres tú”.