Tamara Falcó rompe su silencio sobre Íñigo Onieva en 'Sálvame'

Tamara Falcó se ha pronunciado por primera vez después de descubrirse la infidelidad de Íñigo Onieva y no se ha cortado. La influencer ha entrado en directo por teléfono en Sálvame mientras iba de camino a un evento de Kronos Homes en el Teatro Real al que ha acudido esta tarde.

@jjaviervazquez habla en directo con Támara Falcó en @salvameoficial 💜👏🏻👏🏻👏🏻💜 #TamaraFalcó : “Os quiero agradecer la labor de investigación que habéis hecho porque sino no me hubiera enterado nunca” #yoveosalvame pic.twitter.com/UlXFVHWZjI

Falcó ha agradecido al programa la “labor de investigación” que ha realizado en relación a las infidelidades de Onieva y les ha pedido perdón por no haber creído las informaciones hasta ahora. “No me habría enterado nunca”, ha declarado sobre las imágenes y testimonios que el programa ha ido sacando a la luz.

“Lo que me extraña es que salieras con un tío como Íñigo”, ha espetado Jorge Javier Vázquez. “Ahora a mí también”, ha respondido Falcó, que ha revelado que todavía está “en estado de shock”.

En el programa, la hija de Isabel Preysler ha revelado que “todo cambió” cuando llegó de llegó de la boda de unos amigos a la que acudió con Onieva y vio un nuevo vídeo publicado por Sálvame. “Yo he confiado hasta que la evidencia era aplastante”, ha sentenciado.

A pesar del palo que ha supuesto la noticia, la influencer es positiva: “Si yo hubiera sabido ni un poquito de todo esto, pues bueno, no habríamos llegado hasta este punto, pero estoy contenta porque confío en Dios y si eso ha pasado es por algo. Esto solamente puede ir para bien”.

La propia Falcó ha dejado claro que no hay posibilidad de reconciliación en el photocall en el Teatro Real, donde ha atendido a los medios durante unos minutos. “Lo veo imposible. Para los cuernos soy muy cuadriculada, pero ya con la mentira. No solamente me ha mentido a mí, ha mentido a todo el mundo”, ha declarado.