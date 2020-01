Tamara Falcó ya no es así: "Quería algo diferente"

Mes y medio después de ganar la cuarta edición de MasterChef Celebrity, el talent culinario de TVE, y de protagonizar el último anuncio del 2019 en la cadena pública, Tamara Falcó ha vuelto a ser noticia.

La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó ha estado invitada con Dabiz Muñoz a un acto en Madrid Fusión. El evento ha servido para que Falcó presentara en público su nuevo y renovado corte de pelo.

La ganadora de MasterChef Celebrity ha abandonado su característica larga melena para sustituirla por una cortada sobre la mandíbula y peinada con la raya a un lado.

Falcó se ha sincerado con la revista Vanitatis y ha explicado lo que ha buscado con este cambio de look: “Quería algo diferente. Algo que me enmarcase más la cara y Pilar (su maquilladora y estilista) me aconsejó que este corte me favorecería”.