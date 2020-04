Tamarra Gorro, a quienes incumplen las normas: "Que sepas que gracias a ti hoy va a morir una persona"

La influencer Tamara Gorro arremetió con mucha dureza en su perfil de Instagram, donde acumula más de un millón y medio de seguidores, contra los padres que junto a sus hijos no cumplieron las normas en las salidas de los menores de 14 años.

Este domingo y tras seis semanas de confinamiento, millones de niños en España pudieron salir acompañados con un adulto durante una hora y a un kilómetro de su casa.

Durante la jornada, comenzaron a circular imágenes de pequeños jugando a fútbol en los parques y de aglomeraciones en algunas calles de las principales ciudades españolas. Esto hizo estallar a Gorro, que tras felicitar a los niños, a los que consideró como los verdaderos ejemplos del confinamiento, atacó a sus responsables. “Me he llevado una gran decepción”, comentó.

“A ese porcentaje pequeñito de papás y mamás que han decidido irse hoy a un parque con muchos niños a que jueguen un partido de fútbol, a la playa a tomar el solecito o a pasear en aglomeraciones les ha importado una real mierda que haya gente muriéndose. Les ha importado un carajo que las autoridades sanitarias estén quitando su tiempo y su vida para salvar la nuestra”, criticó.

Gorro advirtió que, se esté de acuerdo o no en la gestión de la crisis del coronavirus, si no hay colaboración ciudadana no se va a salir adelante.

“Tú, papá o mamá que has estado en esas aglomeraciones y te ha dado igual todo, que sepas que gracias a ti hoy va a morir una persona y yo siento vergüenza”, sentenció.