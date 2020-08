Tamara Gorro desvela la fuerte adicción que no es capaz de dejar: "Lleva a la dependencia y muerte"

La modelo ha confesado que no fue nada fácil enfrentarse a su adicción por primera vez y que en un primer momento el miedo la paralizó a intentar dejarlo. “Y me pregunto muchas veces a lo largo de estos días: ¿Si tanto asco te da, por qué no lo dejas? La respuesta fue la FÁCIL y ERRÓNEA: ‘No soy capaz’.

Ahora he encontrado la verdadera... MIEDO. Qué pasará, qué me encontraré, dejaré de ser yo, lo pasaré mal... Sin embargo me he escuchado y sobre todo ayudado, me he recordado que el miedo paraliza y por eso no me dejaba avanzar, me quedaba en el sitio de confort, fumando”, ha añadido.

A pesar de este mal inicio, Gorro ha señalado que ha pasado esa fase y se encuentra en la etapa de “tomar la decisión de cuándo” y “pedir ayuda”.

“La palabra adicción conlleva muchas consecuencias. El tabaco a la dependencia y muerte. Yo he decidido seguir enganchada a la vida sin depender de nada ni nadie. Gracias por la inmensidad de comentarios que estoy recibiendo (por stories) ayudándome. Me están sirviendo de mucho. Ya os contaré cuando tome la decisión, porque os aseguro que será más pronto que tarde. ¡OS AMO!”, ha concluido.

La imagen ha recibido cerca de 52.000 me gusta en dos días y más de 2.400 comentarios de sus seguidores dándole consejos para abandonar el tabaco.