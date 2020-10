Tamara Gorro revela el motivo de su operación: "Va a parecer que es muy grave y no es así"

Europa Press Entertainment via Getty Images Tamara Gorro presentando su libro 'Ser feliz no es gratis, pero no cuesta mucho' en septiembre de 2017.

“Les escribo en nombre de mi mujer, debido a la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente”. Con esas palabras anunciaba el futbolista Ezequiel Garay, que su mujer, la influencerTamara Gorro había tenido que ser intervenida de urgencia el pasado viernes.

“Ella se encuentra bien, pero siguiendo la recomendación del doctor, en absoluto reposo durante unos días. No dudan que como siempre, Tamara les contará en primera persona todo”, dijo entonces el futbolista. Y así ha sido, este domingo la influencer ha compartido un vídeo de ocho minutos en el que ha explicado a sus seguidores el motivo de su operación: un quiste en el ovario.

“Qué raro se me hace grabar este mensaje”, ha empezado diciendo. “Odio las intrigas, odio las incertidumbres... y odio nuestra separación porque tenemos una relación tan bonita que me resulta incómodo estar separada de vosotros y grabar este tipo de mensajes, pero hay que hacerlo”, ha dicho en referencia a su “familia virtual”.

La exparticipante de Hombres y Mujeres y Viceversa (Telecinco) ha señalado que quería mandar un mensaje de tranquilidad ya que se encontraba “un punto mejor”. “No hay necesidad de alargar esta intriga porque si no aparezco va a parecer que estoy muy grave y no es así. Me habéis demostrado que somos familia. No he recibido mensajes morbosos sino ‘estoy aquí’, ‘te quiero’, ‘estoy preocupado’...”, ha destacado.

Según ha contado, Gorro empezó a sentir fuertes dolores en los ovarios hace un mes. El médico le dijo entonces que tenía un quiste que eliminaría con la menstruación, pero esta nunca llegó.

“El miércoles (21 de octubre) me sentí muy mal y acudí al médico. Al explorarme vio que esa ‘pelotita’ había crecido un poquito más, el ovario estaba un poco ‘secuestrado’ y decidió intervenirme para extraer esa ‘pelotita’. Por eso se llama ‘operación de urgencia’, no porque yo estuviera muy grave, que no es así. Es porque te operan de un momento a otro”, ha recalcado.