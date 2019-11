Tamara Gorro cuenta entre lágrimas su problema de salud: "No sé qué mierda tengo"

La ‘influencer’ Tamara Gorro tiene preocupados a sus más de 1,4 millones de seguidores en Instagram.

Gorro publicó este domingo algunos stories en los que aparecía con un dedo de la mano vendado y finalmente informó de que se iba al hospital. En las imágenes se podía ver cómo tenía el dedo completamente hinchado. “Todo eso que se ve es pus, mirad, mirad. Pero no me regañéis, que ya voy al hospital”, decía.

En la siguiente historia, la influencer aparecía llorando tras pasar unas horas en el médico. “Familia virtual… tengo un disgusto… No sabéis la llorera que he tenido en el hospital. Me han pinchado un poco. Me han apretado un poco y he visto las estrellas. Llorando, mareada… y no salía nada. Ya no sé qué mierda tengo aquí en el dedo…”, decía muy afectada.

“Estoy desesperada de verdad… No sé qué hacer… Y ahora nada, antibiótico. No sale nada, les he dicho que me anestesien, pero me tienen que pinchar justo en la hinchazón. Es que me encuentro muy mal hoy, mañana volveré. Os mando esto porque estáis súper preocupados”, proseguía.

Poco después aseguraba que estaba tomando un nuevo antibiótico por tercera vez y explicaba que seguía desesperada porque el dolor ya se le estaba bajando a la mano y que cada vez era más fuerte.

Gorro proseguía este lunes el relato: “Los antibióticos los he tolerado. He pasado una noche muy mala y tengo unas ganas de vomitar brutales. He llevado a los niños al cole y me he tumbado en el sofá porque no puedo, me encuentro fatal”.

“Creo que hoy tengo que ir a que me abran el dedo, no lo sé. No lo sé. ue abrirme. Estoy súper mala. Pero bueno, a ver cómo transcurre el día”, finalizaba.