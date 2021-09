Tamara arremete contra 'MasterChef Celebrity' tras su "injusta" expulsión

Según Tamara, de 37 años, no entraría en otros programas como Tu cara me suena: “El único talent que he hecho ha sido el de cuando era pequeña [Menudas estrellas] y como los entresijos que hay detrás no me gustaron mucho, me prometí que no volvería a hacer un reality nunca más. Lo que pasa es que éste era de cocina y pensaba que verdaderamente era más de cocina que show, pero la balanza está más en show que en cocina”.

“Vi más un reality que un concurso de cocina”, ha asegurado. “El que más llamase la atención se quedaba. Yo me preparé más para cocinar que para hacer show. Que igualmente con esa salida lo vi”.

La cantante también ha aclarado sus palabras sobre su situación económica, que muchos interpretaron como que está arruinada. “La pandemia con cuatro hijos es complicada. Mi marido es dueño de dos discotecas, es complicado. Estamos pasando todos por un momento complicado, eso que dicen de que estoy arruinada, no”.

“A todos nos ha venido de sopetón una pandemia. No estoy arruinada, pero como soy sentimental digo las cosas de manera muy dramática”, ha añadido.