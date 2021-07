También agosto tiene cinco obras de teatro que no deberías perderte.

Agosto. Verano. Calor. ¿Teatro? Sí, este agosto también hay teatro y artes escénicas. Estas son las cinco obras que no deberías perderte de una selección hecha sobre el papel. Es decir, basada en sus equipos artísticos, en la gente que participa en las producciones. Por tanto, hay posibilidad de equivocarse. ¿Quién se atreve arriesgarse?

Edipo

El perro del hortelano

Sin duda este perro será el plato fuerte de la múltiple y larga programación de este sitio. Poco importará que cuando se vio en los Teatros del Canal este montaje no tuviera buenas críticas, que, por cierto, no coincidieron con el gusto del público que agotó entradas. Y es que se trata de una comedia romántica, de las que siempre gustan. Un te quiero y no puedo. Un vivo sin vivir en mí. Un enredo tras otro. Esta vez a vueltas con el deseo de una noble por su secretario, algo que su clase y su (dis)posición aceptan mal.