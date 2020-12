Tampoco los quioscos.

Sobrevivía la última cigarrera, cuyo tenderete estaba montado en la esquina con Carmen, si no recuerdo mal, tranquila al saberse respetada y querida por todos los sirleros, carteristas y prostitutas de la zona, a quienes siempre fiaba un paquete de rubio, unos caramelos o un condón traído, como en otras épocas, de Andorra y de tapadillo.

La mayoría de las noches lo olvidaba, sin haberlo leído, en cualquiera de los varios edenes de bolsillo que visitaba antes de entregar los huesos al colchón. Y me daba igual; me bastaba con haber tenido, en la mano y durante algunos minutos, la realidad por adelantado y por haber participado, una vez más, en un ritual a contratiempo.

Ignoro si las madrugadas de Sol habrán mantenido su bullicio. Sé que ahora no, que durante estos meses apenas unos cuantos proscritos ocultos tras las mascarillas se han aventurado a cruzar la plaza. Puede que la Navidad vuelva a llenarla, pero la medianoche no ha de traer uvas, sino el vaciado rápido e higiénico del personal.

En cualquier caso, mis huesos se resisten a aventurarse en la comprobación. Con frecuencia creciente, me recuerdan los versos de Blas de Otero:

Y sesenta noches para dormir,

que no somos de hierro.

Aunque, cansancios aparte, confieso que un cierto temor a no recuperar aquel jolgorio de día laborable me lastra si intento convencerme de que una caída por el centro no puede hacerme mal.

Ese temor me lo provoca la paulatina extinción a la que los quioscos de prensa están sometidos. Cada día fallece uno más, dejando tan solo su carcasa de metal y un anuncio envejecido tras el metacrilato, como la concha de caracol adherida a la tapia que el bicho no llegó a escalar; un Everest en miniatura que, serán los años, me conmueve.

Los que quedan abiertos muestran tristeza de anaqueles vacíos y desgana de revistas trilladas. Algunos, los más céntricos, se han transformado en tenderetes de recuerdos para turistas; otros no dudan en ofrecer regalos de bisutería, paraguas los días de lluvia y bebidas frías en la canícula.

Los más aplicados han trampeado la crisis colocando al frente improvisados cajones en que se amontona el excedente de las películas que diarios y semanarios regalaron durante años, exhibición de feas carátulas corporativas tras las que esperan tesoros olvidados o aún desconocidos, casos ambos de lesa injusticia.

Tantas tardes me he acercado a la glorieta de Bilbao, a escarbar en la filmoteca improvisada que planta sus reales frente al Café Comercial, con la impaciencia del niño que se dispone al cambio de cromos. De hecho, todos los que por allí paramos repetimos el gesto del paso rápido de dedos mientras susurramos los “siles” y “noles” de rigor.

Tras lograr el botín de un Buñuel inesperado, una indigestión de Bergman y alguna que otra de karate (no todo va a ser violencia), he vuelto a casa ansioso por quemar el televisor a fuerza de imágenes reencontradas, para descubrir, la mayor parte de las ocasiones, que estofar un jabalí lleva mucho tiempo.

Prácticamente, el que dura una película.

Los quioscos forman parte del mejor domingo posible. La visita a primera hora, llevando la resaca con orgullo y acariciando las mejillas sin afeitar, prepara la tarde, siempre melancólica, entre suplementos, revistas que la semana irá desgranando y el fascículo comprado por capricho, sin intención alguna de completar la colección.