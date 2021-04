"¿Tan poco valora usted a sus votantes?": Kiko Veneno deja a Almeida con esa cara en un minuto

El cantautor Kiko Veneno hizo pasar un rato incómodo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con la cuestión que le planteó en menos de un minuto en el programa El Objetivo, de La Sexta.

El músico admitió que el dirigente del PP comenzó “representando la cara más amable” de su partido. “Por eso me llamó tanto la atención que decidiera usted retirar unos versos de Miguel Hernández del cementerio de La Almudena”, aseguró.

Kiko Veneno fue más allá y criticó que, “al intentar justificarlo”, Almeida llegó a decir que gracias a su decisión “mucha gente podría así haber conocido al gran poeta”. ”¿Tan poco valora usted a sus votantes para pensar que no han estudiado ni sentido a uno de los grandes poeta del siglo XX?”, preguntó antes de añadir: “Sus argumentos son tan endebles y peligrosos que podría llevarnos a retirar el Guernica del Reina Sofía. ¿Lo ha pensado usted? ¿Acaso teme usted a los poetas muertos?”

Almeida comenzó su respuesta celebrando tener “la oportunidad de explicar una de las cosas que a uno le pasan como alcalde novato”.

“No había versos de Miguel Hernández en ese memorial a las víctimas de La Almudena. Entonces se publica una noticia y a mí me preguntan y yo digo: ‘Bueno, si yo no he dado ninguna orden de eliminar’. Se va alimentando toda la espiral... Al final es cierto que yo dije una frase, que puede parecer poco afortunada, pero era irónica, de la cantidad de gente que me dijo lo de Miguel Hernández. Dije: ‘Es que parece que gracias a esto hay gente que ha empezado a leer a Miguel Hernández’. Es cierto que no supe manejar esa situación”, admitió.

Almeida reiteró que allí no había versos de Miguel Hernández y puso a disposición de la audiencia el expediente informativo. Sin embargo, la presentadora, Ana Pastor, intervino para recordar que unos versos de Miguel Hernández sí iban a aparecer en el memorial con los nombres de muchas personas que fueron fusiladas en el cementerio.

“Usted, que es alcalde de todos, ¿qué mal hacían esos versos?”, ha preguntado la periodista, aunque el alcalde ha repetido que los versos no estaban incluidos en la obra.