Tania Llasera comparte sus dudas sobre ser madre de nuevo a los 40 años

Tania Llasera es madre de dos hijos, un niño y una niña. Está a punto de cumplir 40 años y por el día de la madre, celebrado este domingo, compartió en su videoblog en MTMAD sus dudas acerca de tener un tercer retoño.

La presentadora tuvo a su primer hijo a los 36 años y al segundo con 38: “Y me da pena porque es probable que yo no vea a mis nietos, que no los conozca”.

Llasera afirma que desde que ha sido madre, comprende mucho mejor a la gente que decide no serlo: “Y la respeto mucho más”.

En su caso, la maternidad fue fruto de una decisión muy meditada y reflexionada y a pesar de que sus hijos son “muy deseados y muy queridos” también admite que ser madre es muy intenso.

La presentadora confiesa que siente muchas dudas con respecto a tener otro hijo: “Mi corazón dice que sí, pero mi cabeza dice que no”.

″Mis hijos son todos nacidos por cesárea porque tengo una pelvis problemática y no salen. Solo tengo un cartucho en la recámara porque solo se pueden tener tres cesáreas y también se me hace tarde, genéticamente hablando”, cuenta.

Por su edad, asegura que tiene más probabilidades de que otro bebé “venga con problemas, síndromes y demás”.

Y aunque se confiesa proaborto no tiene claro que ella sea capaz de pasar por eso: “Y pienso que he tenido la suerte de tener dos niños supersanos y qué necesidad hay de meterme en otra lotería”.

De manera que, a pesar de que le gustaría tener otro hijo, asegura que lo tiene bastante descartado: “Creo que la maternidad, desde el punto de vista de tener otro hijo, se ha acabado para mí”.