Tania Llasera desmiente su separación: "Me sigue gustando estar a su lado"

“Esto no es para NADA el caso aquí. Así que NO me he separado”, ha sentenciado la presentadora.

“Llevo 11 años con mi marido y de momento seguimos juntos, que nunca se sabe, pero es mi mejor amigo y me sigue gustando estar a su lado. #nomeheseparado no sé por qué tanta gente pregunta hoy”, ha aclarado.

Llasera y Villar tienen dos hijos en común, José Bowie y Lucy Lennox. No es la primera vez que se desatan los rumores de crisis en la pareja, que se convirtió en marido y mujer en octubre de 2012. Llasera ha explicado en varias ocasiones que al padre de sus hijos no le gusta aparecer en las redes sociales y que, por ello, no hay ninguna imagen en la que él aparezca, pese a que la presentadora es muy frecuente en aplicaciones como Instagram.

El pasado 10 de febrero, publicó una imagen en la que se veía a sus dos hijos junto a su pareja tirados en el suelo de su salón con el siguiente texto: “Hay momentos en la vida en los que miras cómo, donde y con quien estás (este año 2019 mi marido y yo cumplimos 40)... Esta foto capta a la perfección lo bien acompañada que estoy. Feliz cumpleaños esta semana mi amor, 40 no se cumplen todos los días, ni todos los años. Te quiero, que te lo digo poco, pero por eso pesa más, y lo sabes. Estoy muy contenta de mirar a mi alrededor este año y ver todo lo que hemos construido y creado juntos... Hacemos un gran equipo, Antonio!”.