Tania Llasera: "El presidente que menos me ha desagradado es Pedro Sánchez"

Madre, presentadora e influencer. Tania Llasera no se corta al hablar de sus hijos y de la maternidad en redes sociales, pero tampoco lo hace cuando le toca hablar de política. Lo ha dejado claro al enfrentarse al test del HuffPost con motivo del 28-A, en el que asegura que no se quedaría con ninguno de los siete presidentes del Gobierno que ha habido en España hasta el momento y confiesa que hay uno que lo ha hecho “menos mal” que el resto.

Para la presentadora, la actual campaña política se parece más a un patio de colegio que a la carrera por decidir el futuro del país: “Espero que intenten no cagarla mucho en vez de hacer una política de aplastamiento al contrario. Vamos a trabajar juntos por construir y no destruir y pensar en la juventud, en el planeta y en el futuro”.

Lo tiene claro. El domingo 28 de abril irá a las urnas, la única vez que no votó fue cuando estaba en el extranjero y no le llegó a tiempo el voto por correo. Si pudiese, confiesa, votaría a un partido de madres.

¿Vas a ir a votar el próximo 28-A?

Por supuesto, he votado en todas. Menos una vez, que no me dio tiempo porque vivía en Inglaterra y no me llegaron los papeles.

¿Has votado siempre al mismo partido?

No, he ido variando. He votado a varios, pero también hay partidos a los que no he votado nunca, y no lo haré.

¿Tienes decidido a quién vas a votar?

No. Creo que como mucha gente no lo tengo del todo claro. Tampoco voy a votar como castigo, estoy entre dos, pero tengo muy claro a quién no voy a votar. Desde luego a Vox, no.

Como madre, ¿hay algún partido que apueste más por la conciliación y las ayudas a la maternidad?

Son todos bastante chapuceros respecto a eso sinceramente. Creo que la conciliación es muy difícil y desde un partido más, pero no lo hacen bien. Este año, sé que ya voy tarde, se me ocurrió que me gustaría montar un partido político de madres, y de padres también, que barriéramos por un futuro mejor para nuestros hijos. A los políticos se les olvida lo que es remar todos por el bien común. Por eso no veo la tele, porque me enfada muchísimo.

Es como estar en un patio de colegio en el que se echan caca los unos a los otros, me entran ganas de decir: “Por favor, podemos remar todos para el mismo lado, que todos queremos lo mejor para nuestro país”.