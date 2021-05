Tania Llasera, víctima de violencia machista a los 18 años: "Acabé pensando que no era nadie"

Beatriz Velasco via Getty Images

Beatriz Velasco via Getty Images Tania Llasera en la presentación de su libro 'La vida a mordiscos', en abril de 2021.

Los capítulos del documental de Rocío Carrasco han hecho que Tania Llasera se decida a contar su propia experiencia, hasta ahora desconocida. La presentadora ha confesado que se siente identificada con el testimonio de la hija de La más grande. La vasca de 41 años ha revelado que fue víctima de violencia machista durante su etapa en la universidad.

Por suerte, Llasera fue capaz de compartir con su familia la situación que estaba atravesando con el que era su pareja, cuando acababa de salir de casa para estudiar en Reino Unido. “Soy muy bocazas y mi entorno lo sabía”, ha explicado en declaraciones recogidas por la revista Semana.

La copresentadora de Como sapiens fue víctima de maltrato psicológico, algo que le costó identificar en un primer momento y que ahora, con el paso del tiempo, entiende que era “un abuso psíquico, y muy grave”.

“Acabé pensando que no era nadie, arrinconada anímicamente. Toqué fondo y pensé: ’Esto no me vuelve a pasar”, ha reconocido.

Sin embargo, Llasera ha querido resaltar el caso de todas las mujeres que se enfrentan a esta lacra, especialmente en época de pandemia. “Se me ponen los pelos de punta de pensar que están más aisladas que nunca”, ha señalado, y ha puesto el foco en los otros grandes damnificados, los niños.

“Gracias a estos documentales se está dando más cobertura a estas situaciones”, ha celebrado. Por suerte, a diferencia de otras mujeres, subraya, ella no tiene hijos con su agresor ni “está atada a él”.