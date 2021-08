La dura queja de Tania Llasera contra Zara: "No tenéis vergüenza"

Los mensajes body positive y a favor de todo tipo de cuerpos y medidas no faltan habitualmente en el perfil de Tania Llasera. Acorde con ellos, este jueves la presentadora ha ido un paso más allá y ha cargado contra Zara por sus tallajes.

Llasera ha relatado lo que le ha ocurrido al ir a comprarse unos pantalones y comprobar la talla de la firma de Inditex. “Este vaquero me lo compré ayer. ¿Cómo es posible, señor Amancio, que yo tenga una talla XL?”, empieza preguntándose en sus stories.

La presentadora ha recordado que “hace 5 años” no le cabía nada y que llevaba desde entonces sin ir a un establecimiento de la marca de Amancio Ortega. “Me cabreé y dije ’tampoco estoy yo como para que no me quepa nada de Zara”, continúa diciendo antes de recalcar que ahora le cabe, pero es “la talla más grande que hay.

″¿En qué mundo cabe? Estamos creando problemas a la gente joven. Porque tienen un cuerpo perfectamente normativo y se tienen que poner una XL”, añade. “No tenéis vergüenza. No me parece normal”, sentencia antes de despedirse visiblemente enfadada de sus seguidores.

Llasera ha compartido incluso una publicación en su perfil de Instagram para que se le dé visibilidad a su queja.