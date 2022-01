Tanxugueiras dan el do de pecho con el mensaje que le han mandado a Rigoberta Bandini

No solo tienen arte para cantar, sino también para ponerle humor a las redes sociales. Tanxugueiras, el grupo gallego que aspira a ganar el Benidorm Fest con Terra —del que saldrá el representante español para Eurovisión 2022— no para de sumar me gustas con el mensaje que le ha dedicado a una de sus principales rivales en el certamen, Rigoberta Bandini... aunque por el tono dejan ver que más que rivalidad, hay buen rollo.

Bandini presentará en Benidorm la canción Ay, mamá, que incluye un verso que dice “Sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix”. Según El Mundo, para la puesta en escena se construirá un pecho gigante y la propia artista lo ha dejado caer en un tuit, en el que ha afirmado que “la teta será tan grande que no cabremos en el escenario y tendré que cantar desde mi casa”.