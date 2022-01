Tanxugueiras, twelve points

También durante aquellos días me escribió mi amiga Alba para decirme que creía haber estado cerca de mi casa. La habían sorprendido con un viaje desde Alicante a Galicia para asistir a un concierto de Xabier Díaz en el festival As Revenidas en Vilaxoán de Arousa y me envió un vídeo en el que se la ve bailando una muiñeira.

Precisamente, en ese festival actuó también Tanxugueiras, de las que mucho se habla las últimas semanas. Tanto que, recientemente, a la vicepresidenta Yolanda Díaz le preguntaron en ‘Buenismo bien’ por su opción favorita para Eurovisión dando por sentada su respuesta. En su intervención, Yolanda Díaz se refirió a la apuesta por la pluriculturalidad de la canción Terra con la que las gallegas buscan su presencia en Eurovisión.

Que España es multicultural y plurilingüe es innegable. A pesar de quienes aprovechan esto para excluir, una gran parte de la sociedad se siente, cada vez, más concernida, y esto se concreta en lo que escuchamos, en lo que leemos o en lo que nos gusta ver. Además de su carácter performativo, la cultura es expresión y reflejo, lo que la hace más permeable a las modulaciones sociales que, por ejemplo, la política, y resulta un buen indicador de cambios no inmediatamente perceptibles.