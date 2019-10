Taylor Swift, Billie Eilish y Pixies, primeros artistas confirmados de Mad Cool 2020

Galardonada a lo largo de su carrera con 10 premios Grammy, Swift será una de las grandes estrellas de Mad Cool 2020 en esta primera incursión en Madrid desde que en 2011 ofreciera aquí el que de momento ha sido su único concierto, cuando aún no había realizado su viraje al pop y se había convertido en una superventas global gracias a éxitos como Shake It Off.

Especialmente reseñable es también la inclusión en cartel de Eilish, toda una revolución musical entre los más jóvenes con su pop oscuro que se mantiene en lo más alto de las listas con su único disco, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019), y que agotó el aforo de los conciertos de septiembre tanto en Barcelona como en Madrid, en la que fue su primera cita en la ciudad.

Conformada actualmente por Black Francis, David Lovering, Joey Santiago y Paz Lenchantin, en sustitución de la carismática Kim Deal, Pixies ha publicado por su parte siete discos, desde Surfer rosa (1988), que incluía su éxito zi y ayudó a modelar el sonido indie-rock, hasta Beneath The Eyrie (2019).

Precisamente este reciente disco ha sido la excusa para que actuaran la semana pasada en tres ciudades españolas, incluida Madrid, a la que volverán transcurridos solamente siete meses y medio de su última actuación en la capital española.

La de Twenty One Pilots será una apuesta por el rock multitudinario combinado con electrónica, con cinco álbumes en el mercado hasta Trench (2018) que les llevaron a ofrecer en marzo de este año sus primeros conciertos en este país, tanto en Bilbao como en Madrid.

Todos ellos participarán en una quinta edición de Mad Cool que, tal y como avanzaron sus responsables, contará con una jornada más de música, con lo que pasa de 3 a 4, y en la que se reduce el aforo diario máximo a 60.000 personas por día, es decir, 15.000 menos que el año pasado.

“Cumplir 5 años supone un reto, un desafío importantísimo para un festival que siempre quiere ser mejor y que aprende de sus errores”, señalaba el comunicado de la organización, en su objetivo de “hacer la experiencia más cómoda y agradable”.

Además, se aumentará también de seis a siete el número de escenarios que se distribuirán por el recinto, así como el área de restauración, ocio y relax.

La edición de 2019 se saldó con una importante bajada de asistentes, al reunir a 186.000 espectadores en tres días y una fiesta previa inaugural, frente a las 240.000 personas que acudieron a su llamada un año antes en solo tres jornadas.