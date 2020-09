¿Te acuerdas de Dudley Dursley, el primo de Harry Potter? Así ha cambiado

Que los actores de la saga Harry Potter hayan marcado un antes y un después en la infancia de muchos jóvenes (y no tan jóvenes) es indiscutible. Pero los actores también han sufrido los efectos de haber participado en la saga del joven mago. Rupert Grint (Ron Weasley), Daniel Radcliffe (Harry Potter) o Emma Watson (Hermione Granger) han hablado de ello en más de una ocasión.

El actor británico dará vida a Roy Laferty uno de los extravagantes personajes que protagonizan la cinta, la que la sinopsis describe como la historia de “un joven que se dedica a proteger a sus seres queridos en una ciudad llena de corrupción y personajes siniestros”.

A pesar de que Pattinson también participó en la saga Harry Potter, Melling cuenta que no llegó a coincidir con él. “En Harry Potter nunca nos conocimos. Hicimos una película en Belfast, The Lost City Of Z (2016) , esa fue la primera vez que nos conocimos. Soy un gran admirador de Rob, es un actor increíble y creo que este año ha sido un año increíble para él”, ha indicado sobre el actor de Batman en una entrevista a Metro. “Siempre será un placer si tienes la suerte de estar en una película con él”, añade.