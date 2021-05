"Te cojo la cabeza y te la reviento": monumental bronca entre Anabel Pantoja y Rafa Mora

Monumental la bronca que han protagonizado este viernes Anabel Pantoja y Rafa Mora en Sálvame ante la atenta mirada de Paz Padilla y del resto de colaboradores. La gresca han empezado a cuenta de un comentario de Mora sobre el ascensor del padre de la sobrina de Isabel Pantoja.

“Págale el ascensor a tu padre que va con la pata coja”, le ha dicho Mora a Pantoja haciendo el gesto de llevar muletas.

“Págale tú...”, ha respondido la sobrina de la tonadillera antes de abandonar el plató insultando a la madre de Mora. “Yo me cago en tu puñetera madre. Me voy. La última vez que nombras a mi padre, desgraciado, que eres un desgraciado”, ha afirmado Anabel.

“Perdóname chica, yo no he dicho nada”, se ha excusado él. “Desgraciado, envidioso, asqueroso, desgraciado, desgraciado”, ha repetido Pantoja mientras abandonaba el plató y el director de Sálvame intentaba que dejase de los insultos.

“Que yo a tus padres no los menciono, ¿te estás enterando? La última vez que llamas a mi padre cojo, que te cojo la cabeza y te la reviento”, le ha espetado visiblemente cabreada ante la estupefacción del resto de colaboradores.

Mora ha señalado que él no ha llamado a su padre “cojo”: “Tú no estás bien”. “Que te han visto las cámaras regocijarte y reírte de mi padre, que no tengas una desgracia tú como mi padre, que no la tengan tus padres, ¿te estás enterando?”, le ha dicho Pantoja mientras Gema López se la llevaba de plató.

“Si esto lo hace un hombre no puede volver a la tele”, ha señalado Rafa Mora mientras Pantoja se iba definitivamente de plató.