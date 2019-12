"Te dan unas monedas y te dejan embarazada"

En lo que respecta a la salud pública, no existe ninguna duda (de hecho, la ONU lo ha reconocido oficialmente) acerca de la introducción accidental del cólera en Haití por parte de los Cascos Azules. Más de 800 000 habitantes del país americano han precisado de atención médica y al menos 10 000 han fallecido a causa de la enfermedad.

Numerosos medios han desvelado que miembros del personal de la ONU ofrecían alimentos y pequeñas cantidades de dinero a mujeres menores de edad a cambio de mantener relaciones sexuales. Además, se apuntó a la relación entre MINUSTAH y un grupo secreto que llevó a cabo todo tipo de abusos sexuales con aparente impunidad: presuntamente, al menos 134 Cascos Azules procedentes de Sri Lanka explotaron sexualmente a nueve niñas desde 2004 a 2007. Tras conocerse estos hechos en 2017 gracias a la labor de Associated Press, MINUSTAH se convirtió en el paradigma de la falta de contundencia ante acusaciones de abusos sexuales. Como consecuencia de este reportaje, 114 Cascos Azules fueron obligados a volver a Sri Lanka, pero ninguno fue acusado ni juzgado tras la repatriación.

Estudios exhaustivos evidencian que los niños concebidos en situaciones de guerra suelen crecer en el seno de familias monoparentales que sufren unas condiciones económicas sumamente precarias provocadas por el conflicto. La asociación con el “ausente” padre extranjero y el nacimiento del niño fuera del matrimonio suelen resultar en una estigmatización y discriminación por parte de sus pares.

Todavía no disponemos de demasiados datos de las consecuencias de ser un niño mestizo de padre militar extranjero, y menos aún conocemos las experiencias personales de los llamados “pequeños MINUSTAH”, niños haitianos cuyos padres son Cascos Azules. Esta es, precisamente, una de las razones por las que decidimos atraer el foco hacia las historias de las personas afectadas por las misiones ejecutadas por las Naciones Unidas.

Las historias que desgranamos parten de respuestas de los participantes a nuestra petición: queríamos que nos contaran cómo es ser una mujer o una niña en una comunidad convertida en el escenario de una misión de estabilización. Grabamos sus testimonios en audio y, a continuación, las personas entrevistadas explicaron sus experiencias mediante un cuestionario predefinido, lo cual nos permitió comprender con mayor precisión las circunstancias y consecuencias de sus interacciones con los Cascos Azules.

Los participantes tenían total libertad para compartir cualquier historia sobre cualquier persona. Cabe destacar que en ningún momento se les instó a hablar sobre abusos sexuales o explotación. Los encargados de registrar las declaraciones en verano de 2017 fueron colaboradores haitianos entrenados para ello, y los lugares elegidos fueron comunidades cercanas a 10 bases de la ONU. Se preguntó a aproximadamente 2 500 haitianos acerca de las experiencias de las mujeres y niñas que viven en comunidades que albergaron misiones de paz. Se recogieron distintos testimonios, tanto positivos como negativos, pero 265 de las historias (un 10 %) versaban sobre niños cuya paternidad correspondía a los Cascos Azules. Esto es especialmente reseñable, ya que el objetivo primario de las preguntas del estudio no era indagar sobre las relaciones sexuales entre las mujeres locales y el personal militar ni giraba en torno a los niños concebidos a partir de esas relaciones.

Lo que sugiere la espontaneidad de las respuestas no es solo que los abusos sexuales y la explotación por parte de los Cascos Azules no son hechos aislados, sino también, como un entrevistado de Port-Salut aseguró, “muchas chicas tienen hijos de los MINUSTAH”, declaración refrendada por otro hombre de San Marcos, que nos contó que “MINUSTAH nos dejó muchos niños sin padres”.

Algunos de los relatos fueron compartidos en primera persona por mujeres que habían dado a luz a niños nacidos de relaciones con personal de la ONU, mientras que otras revelaciones eran expuestas por miembros de sus familias, amigos o vecinos. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, estas historias constituyen la primera investigación empírica que pretende dar voz a las familias afectadas por la explotación y los abusos sexuales perpetrados por los Cascos Azules de la ONU.

Varios de los encuentros entre mujeres y niñas haitianas y el personal militar de la ONU fueron descritos como violencia sexual. Un hombre de Cité Soleil recordaba:

No solo escuchamos historias de abusos sexuales a mujeres y niñas, sino también hombres y niños que sufrieron malos tratos similares por parte de los MINUSTAH. No obstante, las agresiones sexuales eran la nota discordante en las relaciones referidas, opacadas por un problema mucho más grave y común aunque con menor repercusión mediática: el intercambio de bienes o dinero por sexo con personal de la ONU.

Un hombre casado de Cité Soleil describió un patrón común por el cual las mujeres recibían pequeñas cantidades económicas a cambio de sexo: “Venían, dormían con ellas, se desfogaban, les dejaban con el niño en brazos y les daban 500 gourdes”.

En otros casos, los miembros de MINUSTAH daban comida a las mujeres, lo cual sitúa el acento en las condiciones de extrema pobreza que propiciaban estos encuentros sexuales. Un hombre de Port-Salut lo atestiguaba: “Tenían sexo con las chicas ya no por dinero, sino a cambio de alimentos, de un plato de comida”.

Otra línea de investigación que ha recibido muy poca atención en informes previos es la evolución de las relaciones sexuales consensuadas entre miembros de MINUSTAH y las mujeres de Haití. En ocasiones, estas no eran más que relaciones esporádicas que derivaron en embarazos, como es el caso que relata un hombre de Port-Salut:

Otras relaciones se caracterizaban por el cariño y el compromiso, como la de esta mujer:

A lo largo de la investigación, descubrimos que las relaciones con militares blancos y tener hijos de piel blanca era, a veces, algo deseado. Una mujer de Léogâne reveló que existían “rumores” acerca de chicas que mantenían relaciones con los MINUSTAH y se quedaban embarazadas porque “querían tener unos niños preciosos”.

Independientemente de que la naturaleza de la relación fuera consensuada o transaccional, se pudieron apreciar ciertos patrones particulares en lo que se refiere a los lugares y a la manera en que se produjeron estas interacciones. Por ejemplo, era habitual que los encuentros sucedieran en la playa o en un hotel, tal y como desgrana una mujer de Cité Soleil sobre una amiga: “Solían ir a la playa y después a un hotel, el hombre blanco pagaba y practicaban sexo”.

También es una fuente de gran preocupación que muchas de las madres que dieron a luz y se encuentran criando niños nacidos de la unión entre ellas y los Cascos Azules eran adolescentes y, por lo tanto, carecían de la edad mínima para dar su consentimiento a las relaciones sexuales. Una mujer de Cité Soleil nos contó:

La mayoría de historias sobre embarazos indican que, tras conocerse, el personal de MINUSTAH era repatriado por la ONU a sus países de origen. Una mujer de Port-Salut nos explicó:

Un hombre de Hincha relató una experiencia parecida que tuvo una chica a la cual conocía: “Se quedó embarazada de un MINUSTAH. (…) Lo trasladaron, dejó su puesto y nunca lo volvieron a ver”.

Tras la partida de los Cascos Azules que habían sido o iban a ser padres, muchas mujeres jóvenes se vieron solas con el deber de criar a un hijo en condiciones de pobreza extrema. Algunas tuvieron suerte y pudieron disfrutar de la ayuda de sus familias, pero eran excepciones.

En prácticamente todos los casos, el acceso a la educación estaba fuera del alcance de las posibilidades de la madre o de la familia, tal y como lamenta una mujer de Port-Salut:

Empecé a hablar con él, me dijo que me quería y yo acepté salir con él. Tres meses después estaba embarazada, pero en septiembre lo mandaron de vuelta a su país. El niño está creciendo y mi familia me está ayudando lo que puede con él. Tengo que volver a escolarizarlo, ya que lo sacaron debido a que no podía pagar por su educación.