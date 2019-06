"¿Te estás fumando un porro?": la respuesta a su madre en WhatsApp que ya es historia

Las redes sociales son capaces de lo mejor y de lo peor: de la confrontación y las discusiones y de conversaciones geniales como esta en WhatsApp.

Un joven llamado Alberto ha compartido una charla con su madre que está siendo muy compartida en redes sociales y que tiene más de 74.000 ‘me gusta’ y más de 15.000 compartidos en pocas horas.

“Me salgo a la ventana para fumarme un porro y que no huela toda la habitación y mi madre me manda este whastapp”, ha escrito en Twitter. La charla no puede ser mejor.

″¿Alberto te estás fumando un porro?”, pregunta su madre.

“No, ¿por qué?”, responde él.

“Porque tenemos la ventana abierta y has salido a la ventana a fumártelo y nos ha entrado el olor”, ha respondido la madre.

Y aquí viene el momento por el que la conversación se ha hecho viral: “Entonces sí”.