¿Te gustaría que Rajoy fuera el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol?

Este jueves ha arrancado con una noticia impactante: Mariano Rajoy quiere volver a ser presidente. No, no del Gobierno, sino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El expresidente por el PP suena como futurible contrincante para Luis Rubiales, que se presentará a la reelección de la Española en los comicios que han de celebrarse este año, aunque aún no tienen fecha. Eso sí, Rajoy daría el paso si no lo hace antes el hoy portero del Oporto y exmadridista Iker Casillas, que es quien en este momento estudia presentar una candidatura.

¿Qué opinas tú? ¿Te gustaría ver a Rajoy en la REF? ¡Vota en nuestra encuesta!

