¿Te levantas cada mañana para ir al trabajo que odias y que has prometido dejar? ¿Tienes metas y sueños que has dejado aparcados desde hace años? ¿Te gustaría cambiar de aires y dar una oportunidad a esa idea loca que te ronda la cabeza? Si es así, aunque no lo creas, tenemos buenas noticias. Todavía estás a tiempo de descubrir qué quieres hacer realmente en la vida. Nunca es tarde para cambiar, aunque los cambios den vértigo en muchas ocasiones.

Quizás te hayas pasado toda la vida estudiando para acabar haciendo un trabajo que no te deja tiempo para disfrutar de tu tiempo libre, o quizás estés deseando desempolvar los libros y terminar esa carrera que siempre quisiste hacer. La sociedad ha cambiado, y los más jóvenes ven el mercado laboral con otros ojos a las generaciones anteriores. Los millennials valoran más la flexibilidad de horarios y la conciliación.

Según un estudio elaborado por Adecco enmarcado en la campaña Tu propósito solo un 23,4% de los españoles ha logrado ya su propósito laboral. Si nos vamos al plano personal, 6 de cada 10 ciudadanos no han conseguido lograr su propósito vital. ¿Por qué? Según los encuestados por la aseguradora, los motivos principales son tres: miedo a salir de la zona de confort, falta de ayudar para saber conseguir ese objetivo y miedo a arriesgar y perder la estabilidad.

¿Y tú? ¿Crees que tienes claros tus propósitos en la vida? ¡Descúbrelo en este test!