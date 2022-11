¿Te imaginas seis mil toneladas de chatarra sobre tu cabeza?: pues no mires arriba

MARK GARLICK via Getty Images/Science Photo Libra

¿Te imaginas que sobre tu cabeza estuviesen flotando más de seis mil toneladas de chatarra sin que nadie pudiese controlarlo? Pues -en guiño a la cinta Don’t look up- mejor no mires arriba. Esta es la ingente cantidad de basura espacial que la Agencia Espacial Europea (ESA, por su sigla en inglés) ha calculado en sus informes que se ha acumulado desde hace más de seis décadas de carrera espacial.