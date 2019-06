"Te voy a hacer heterosexual a hostias”: graban la agresión homófoba a un joven en Barcelona

“A mí no me toques. Yo me voy a coger mi hamburguesa, me siento y me la como, porque yo a ti no te he dicho nada”, le contesta el joven ante la atenta mirada del guarda.

Después de que entren en escena otras personas, el de seguridad se lo lleva.

Paleo_20, que ha contado en Twitter que son amigos, ha afirmado que es “irónico que esto pase el mismo día que el pregón del pride” y que “hay que seguir luchando para acabar con estos actos y estas personas”.

El tuit lleva más de 10.000 retuits y 14.000 me gustas. Además, ha recibido multitud de respuestas solidarizándose con el joven y pidiendo que acabe cesan estas situaciones.