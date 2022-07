El teatro que no te puedes perder en julio

A pesar de que la cartelera se sigue adelgazando, aunque no tanto como hacía esperar el mes anterior, sigue habiendo opciones para ir al teatro. A continuación, cinco propuestas teatrales basadas en la información que se puede encontrar de las distintas producciones:

España se llena de festivales de teatro clásico en verano. Madrid también con el Festival Corral Cervantes y el off de Nave 73. Este último se recomienda porque es de lo más alternativo y en ediciones anteriores ha dado algunos pelotazos.

No es lo único. Algunas piezas llegarán directamente del Festival de teatro Iberoaméricano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid que se celebra en Alcalá de Henares. Como son: El llanto de María Parda de Gil Vicente o Bambi vs Godzilla basado en las novelas ejemplares de María de Zayas.

Y que esta vez incluye una obra basada en Eduardo II de Marlowe, El mar inundará mi país, historia de dos aristocráticos amantes masculinos, un amor trágico porque la sociedad de entonces no quería permitirlo. Y la curiosa y simpática Cómo ser Cleopátra, obra basada en Antonio y Cleopatra de Shakespeare, un manual para ser y comportarse como una reina ante tantas adversidades que da la vida.

Pero como no solo de nombres vive el teatro o una producción, esta obra ofrece un buen conflicto. Un conflicto diplomático entre China y Estado Unidos en el que se ven involucrados, sin comerlo ni beberlo, unos deportistas norteamericanos, jugadores de la NBA, que pasaban por allí camino de Shanghái para jugarse un partido y ganarse unos buenos emolumentos. ¿Jugar o salir corriendo y no jugar el partido? Ese es el dilema.

Si a este gran programa se le añade que la música será en directo gracias a la Orquesta de la Comunidad de Madrid dirigida por Manuel Coves. Y que en la segunda pieza tocará el piano Mario Prisuelos, no hay que pensárselo dos veces para meterse en el Teatro de la Zarzuela simplemente a disfrutar del baile y de la música.

Una obra llena de gags sobre viajar muy apropiada para esta época que el que más y el que menos está pensando en hacer turismo. Montaje que llevan probando en distintas poblaciones, sobre todo, en los alrededores de Madrid, desde que la estrenaron en marzo de este año. Y que una vez ajustada en dichas representaciones presentan en la capital en un teatro no demasiado grande. Por lo tanto, si se quiere viajar con ellos y reírse a base de bien deben hacerse con las entradas lo antes posible. Luego no digan que no se les avisó.